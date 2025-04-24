В Беларуси скорректированы требования к проведению ярмарок. Что нового?

Согласно документу организаторы обязаны предоставить места белорусским производителям, уточняется перечень сведений, указываемых в заявлении о согласовании проведения ярмарки, расширяются основания для отказа в проведения торгового мероприятия, а также устанавливается срок его проведения. Теперь одна ярмарка может быть не более 30 календарных дней подряд.