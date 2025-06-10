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В Беларуси совершенствуют рынок займов
В Беларуси совершенствуют рынок займов. В стране скорректирован ряд законов. Их поддержали депутаты.
Отныне единственное жилое помещение или доля в квартире не могут стать предметом залога. Также предусмотрен запрет на предоставление займов от физических лиц, ИП и юрлиц, которые не ведут микрофинансовую деятельность.
Нельзя предоставить заем в иностранной валюте между физическими лицами, а также в эквиваленте иностранных валют или в условных денежных единицах (за исключением близких родственников). И что важно - штрафы, пени, неустойки не смогут превышать более половины суммы займа.