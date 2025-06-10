В Беларуси совершенствуют рынок займов. В стране скорректирован ряд законов. Их поддержали депутаты.

Отныне единственное жилое помещение или доля в квартире не могут стать предметом залога. Также предусмотрен запрет на предоставление займов от физических лиц, ИП и юрлиц, которые не ведут микрофинансовую деятельность.