В Беларуси создадут центр развития предпринимательства
Автор:Редакция news.by
Центр развития предпринимательства планируют создать в Беларуси. Правительство сообщает, что появится единая онлайн-платформа, расширятся инструменты финансовой поддержки Банка развития.
В будущей пятилетке бизнес станет одной из опорных точек для технологического развития. Доля малого и среднего предпринимательства в валовой добавленной стоимости составит 33 %, а среднегодовой прирост налоговых поступлений - не менее 10 %.