3.69 BYN
3.00 BYN
3.34 BYN
В Беларуси упразднены агенты по недвижимости
В стране упразднили агентов по недвижимости. Это прописано в законе о риелторской деятельности. Документ подписан главой государства.
Теперь оказывать такие услуги смогут только те риелторы, которые являются членами Палаты риелторов и имеют свидетельство об аттестации. Палата - тоже ноу-хау. Новый орган самоуправления еще только появится, он будет регулировать деятельность профессионального сообщества.
Из других новаций - меняются подходы к квалификационным требованиям для риелторов. Теперь необязательно наличие профильного образования. Риелтором сможет стать гражданин с любым высшим образованием. Главное - пройти обучающие курсы в сфере недвижимости и сдать аттестационный экзамен.