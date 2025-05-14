В Беларуси упразднены агенты по недвижимости

В стране упразднили агентов по недвижимости. Это прописано в законе о риелторской деятельности. Документ подписан главой государства.

Теперь оказывать такие услуги смогут только те риелторы, которые являются членами Палаты риелторов и имеют свидетельство об аттестации. Палата - тоже ноу-хау. Новый орган самоуправления еще только появится, он будет регулировать деятельность профессионального сообщества.