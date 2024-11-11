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В Беларуси изменен порядок обращения за назначением пенсии. Что нового?
В Беларуси с 1 января упрощен порядок обращения за назначением пенсии, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты.
До 2025 года заявление о назначении пенсии по возрасту нужно было подавать в день приобретения права на нее, то есть в день достижения работником пенсионного возраста.
Теперь для упрощения этой процедуры вводится право обращения с заявлением как за месяц до возникновения права на пенсию, так и в течение одного месяца после.
Изменения не затрагивают пенсии по инвалидности либо по случаю потери кормильца (ее можно получить за прошедший период).
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