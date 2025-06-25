В Беларуси уточнили порядок определения срока репатриации по внешнеторговым договорам

В Беларуси уточняется порядок определения белорусскими субъектами хозяйствования срока зачисления на свои счета, открытые в белорусских банках, денежных средств (срока репатриации) по валютным договорам, предусматривающим экспорт, импорт. Соответствующее решение было принято постановлением Правления Национального банка от 16 июня 2025 г. № 158, сообщает БЕЛТА.

Принятый документ не вносит принципиальных изменений в действующий порядок, установленный Инструкцией о проведении валютных операций, утвержденной постановлением правления от 31 мая 2021 года № 147. При этом для своевременного выполнения резидентами обязанности по репатриации он дополняется положениями, которые позволяют увеличить срок на период процедур внутреннего контроля (комплаенс-контроля) иностранными банками, участвующими в перечислении денежных средств в Беларусь.

Субъектам хозяйствования также предоставляется право при финансировании под уступку денежного требования (факторинга) включить в срок репатриации период ожидания, который предоставляется фактором должнику или иному фактору в соответствии с условиями заключенных договоров факторинга.

Кроме того, инструкция дополняется положениями, конкретизирующими дату исполнения резидентами Беларуси обязанности по репатриации в случае заключения ими различных видов договоров факторинга, а также договоров уступки права (требования) и перевода долга. Вносится и ряд изменений в части приведения ее положений в соответствие с принятыми ранее изменениями законодательства.