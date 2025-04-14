В Беларуси увеличат долю государства в акционерных обществах на сумму господдержки

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Правительство увеличит долю государства в акционерных обществах на сумму господдержки. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 11 апреля 2025 года № 212, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Согласно постановлению, доля Беларуси в уставных фондах акционерных обществ будет увеличена (образована) на сумму государственной поддержки, предоставленной из республиканского бюджета в 2024 году. При отсутствии у АО собственных средств увеличение (образование) доли в их уставных фондах осуществляется в последующие годы при наличии собственных средств.

Доля государства будет увеличена на семи предприятиях. Это Белорусский цементный завод, "Борисовдрев", "Гомельстекло", "Ивацевичдрев", "Красносельскстройматериалы", "Кричевцементношифер", Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат.

Количество акций дополнительного выпуска, передаваемых в собственность Республики Беларусь, рассчитывается как отношение суммы выделенных денежных средств к номинальной стоимости одной акции акционерного общества. В случае получения в результате расчета дробного количества акций АО направляют на увеличение уставного фонда собственный капитал в размере, необходимом для доведения количества акций дополнительного выпуска до ближайшего целого числа.

Госорганам и организациям совместно с Государственным комитетом по имуществу до 1 сентября 2025 года необходимо обеспечить в установленном порядке решение вопросов, связанных с передачей в собственность Беларуси акций акционерных обществ, эмитируемых в соответствии с постановлением.