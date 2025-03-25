В Беларуси увеличился спрос на возведение частных домов. В каких областях страны строят активнее?

В Беларуси в последние годы наблюдается увеличение спроса на возведение частных домов. Об этом рассказали в Минстройархитектуры.

На индивидуальные жилые дома в общем объеме строительства приходилось порядка 40 %. По итогам 2024 года объем ввода таких домов составил 51 %.