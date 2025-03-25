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3.39 BYN
В Беларуси увеличился спрос на возведение частных домов. В каких областях страны строят активнее?
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В Беларуси в последние годы наблюдается увеличение спроса на возведение частных домов. Об этом рассказали в Минстройархитектуры.
На индивидуальные жилые дома в общем объеме строительства приходилось порядка 40 %. По итогам 2024 года объем ввода таких домов составил 51 %.
Много индивидуального жилья строят в Брестской и Минской областях. Частные дома востребованы у многодетных семей.