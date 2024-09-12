В Беларуси в 2024 году утверждено 614 государственных стандартов. Они касаются легкой, химической промышленности, электроники, машиностроения, сельского хозяйства и строительства.

Такие данные озвучили на тематической пресс-конференции.

По словам специалистов, сегодня в основе качества и конкурентоспособности продукции и услуг лежат стандарты. Чем прогрессивнее уровень их требований, тем лучше качество. Конкуренция на рынках требует новых подходов и идей. Важно не только завоевать потребителей, но и удерживать их доверие.

Кроме того, государственные стандарты гармонизированы с международными требованиями. Сегодня этот уровень превысил 60 %. Это создает условия для выпуска продукции, конкурентоспособной не только на внутреннем рынке, но и за его пределами.

Всего фонд действующих в Беларуси государственных стандартов насчитывает около 32 тыс. документов.

"В Год качества сделаны акценты на новые направления в развитии стандартизации. В последние годы изменились в целом подходы Госстандарта к планированию работ по стандартизации. Во-первых, это практика ориентированной работы, которая касается непосредственно основных потребностей отраслей. Во-вторых, это программный подход с точки зрения разработки стандартов, - рассказал Александр Скуратов, директор Белорусского государственного института стандартизации и сертификации. - Допустим, в 2024 году можно отметить проекты по системному менеджменту. Работы, направленные на то, чтобы предприятия получили инструменты для повышения эффективности непосредственно производственных процессов".

Татьяна Шедко, первый зампредседателя концерна "Белгоспищепром":

"Что касается концерна "Белгоспищепром" и организаций, входящих в наш состав, то мы постоянно работаем над системным повышением технического уровня нашей продукции, чтобы она соответствовала запросам рынка и самым высоким требованиям международных стандартов. Работа идет беспрерывная. Мы работаем одновременно над шестью межгосударственными и государственными стандартами - это стандарты в области шоколада и кондитерских изделий, это стандарты на консервную плодоовощную продукцию для детского питания, на соковую продукцию для детского питания".