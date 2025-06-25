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В Беларуси впервые выпустили облигации, привязанные к золоту
В Беларуси впервые в истории выпустили облигации, привязанные к золоту. Так называемые золотые облигации позволяют инвесторам вкладываться в драгметалл и при этом получать регулярный доход в виде купонных выплат.
Золотые облигации допущены к торгам с 25 июня. Кстати, первая сделка прошла после 10 минут торгов. Они доступны для покупки через любого работающего в Беларуси брокера.
Андрей Аухименя, председатель правления Белорусской валютно-фондовой биржи:
"Эмитент, который сегодня предлагает облигацию, привязанную к стоимости золота, надеется, что тот круг инвесторов, которые раньше занимались инвестированием в драгметаллы, может посмотреть на традиционный финансовый и фондовый рынки, приобрести облигацию, привязанную к золоту, и наблюдать за котировками драгметалла на внешних рынках, стоимостью, которую устанавливает Нацбанк. Надеемся, что эта стоимость будет расти и, соответственно, будет расти и стоимость облигаций. Кроме этого, эмитент готов выплачивать и небольшой купонный доход, поэтому инвестор все рано получит некий процент по этим облигациям".
Срок обращения облигаций возможен до 27 марта 2030 года. Их доходность привязана к учетной цене 1 г золота, которую устанавливает Национальный банк Республики Беларусь.