В Беларуси впервые выпустили облигации, привязанные к золоту

В Беларуси впервые в истории выпустили облигации, привязанные к золоту. Так называемые золотые облигации позволяют инвесторам вкладываться в драгметалл и при этом получать регулярный доход в виде купонных выплат.

"Эмитент, который сегодня предлагает облигацию, привязанную к стоимости золота, надеется, что тот круг инвесторов, которые раньше занимались инвестированием в драгметаллы, может посмотреть на традиционный финансовый и фондовый рынки, приобрести облигацию, привязанную к золоту, и наблюдать за котировками драгметалла на внешних рынках, стоимостью, которую устанавливает Нацбанк. Надеемся, что эта стоимость будет расти и, соответственно, будет расти и стоимость облигаций. Кроме этого, эмитент готов выплачивать и небольшой купонный доход, поэтому инвестор все рано получит некий процент по этим облигациям".