В Беларуси ввели лицензирование импорта товаров из древесины.

Разрешительные документы нужно будет получать на ввоз в страну некоторых видов плит, окон, дверей, рам, мебели, бумаги, картона. Разовые лицензии будет выдавать МАРТ по согласованию с Беллесбумпромом.

При этом лицензия не нужна при ввозе товаров производства стран ЕАЭС, а также включенных в Евразийский реестр промышленных товаров. Под лицензирование не подпадают и товары, ввозимые в качестве иностранной безвозмездной помощи, и по квотам.