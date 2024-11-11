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В Беларуси выросли золотовалютные резервы. Расскажем, насколько
Золотовалютные резервы в Беларуси выросли.
Как сообщает Нацбанк, на первое января по предварительным данным, они превысили 8 млрд 900 млн долларов в эквиваленте. За декабрь активы выросли почти на 1,5 %.
Напомним, согласно основным направлениям денежно-кредитной политики, объем международных резервных активов в нашей стране на конец 2024 года должен был составить не менее 6 млрд долларов.
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