В Беларуси заблокируют платежи в пользу зарубежных онлайн-казино
Автор:Редакция news.by
В Беларуси заблокируют платежи в пользу зарубежных онлайн-казино
Инновации затронули сферу игорного бизнеса. Анонсированы давно, но вступили в силу сейчас.
Итак, главное новшество - это блокировка финансовых платежей граждан в пользу зарубежных онлайн-казино. Все операции теперь будут проводиться только через площадки, получившие белорусскую лицензию.
Теперь игрок может завести только один аккаунт в одном игорном заведении, остальные будут заблокированы. Передавать другим данные о своем аккаунте, а также логин и пароль доступа запрещено.
Также нельзя пользоваться чужими банковскими картами, электронными кошельками или документами. Организаторам игр запрещено предоставлять электронные карты, деньги и другие средства расчета при отсутствии у посетителя необходимой суммы.