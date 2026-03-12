Смотреть онлайнПрограмма ТВ
В Беларуси заблокируют платежи в пользу зарубежных онлайн-казино

Инновации затронули сферу игорного бизнеса. Анонсированы давно, но вступили в силу сейчас.

Итак, главное новшество - это блокировка финансовых платежей граждан в пользу зарубежных онлайн-казино. Все операции теперь будут проводиться только через площадки, получившие белорусскую лицензию.

Теперь игрок может завести только один аккаунт в одном игорном заведении, остальные будут заблокированы. Передавать другим данные о своем аккаунте, а также логин и пароль доступа запрещено.

Также нельзя пользоваться чужими банковскими картами, электронными кошельками или документами. Организаторам игр запрещено предоставлять электронные карты, деньги и другие средства расчета при отсутствии у посетителя необходимой суммы.

