В Беларуси заблокируют платежи в пользу зарубежных онлайн-казино

Инновации затронули сферу игорного бизнеса. Анонсированы давно, но вступили в силу сейчас.

Итак, главное новшество - это блокировка финансовых платежей граждан в пользу зарубежных онлайн-казино. Все операции теперь будут проводиться только через площадки, получившие белорусскую лицензию.

Теперь игрок может завести только один аккаунт в одном игорном заведении, остальные будут заблокированы. Передавать другим данные о своем аккаунте, а также логин и пароль доступа запрещено.