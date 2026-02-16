В Беларуси запрещена торговля через Instagram, TikTok и Telegram. Соцсети не считаются официальными торговыми площадками. Чтобы продавать легально, интернет-магазин должен иметь сайт в доменной зоне .BY, быть зарегистрирован в госреестре, указывать УНП, юридический адрес и данные о госрегистрации.



Аккаунты в соцсетях могут использоваться только как дополнительный канал продаж при условии, что вся обязательная информация доступна покупателям.