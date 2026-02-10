3.73 BYN
2.87 BYN
3.41 BYN
В Беларуси запустят производство товарной красной икры
Автор:Редакция news.by
В Могилевской области в ближайшее время планируется открыть уникальное для Беларуси производство товарной красной икры.
Но, правда, использовать ее будут не для пищевых целей, а для разведения форели. Новый комплекс уже достроен и ждет запуска.
Год назад фермы по разведению ценных сортов рыб планировали запустить в Хотимском, Чериковском и Краснопольском районах на Могилевщине. Самая крупный комплекс позволит получать до тысячи тонн форели в год. Его уникальность заключается в том, что форель хотели выращивать из собственного малька.
Фото pixabay.com