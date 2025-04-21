В Белстате подсчитали разницу в оплате труда мужчин и женщин

И о самых интересных цифрах. Номинальная начисленная зарплата превышает - 2 600 рублей. Рост за год - больше чем на 18 %. Если говорить о топе самых высокооплачиваемых отраслей, то на первом месте традиционно информация и связь. В тройке также страхование и научно-техническая деятельность. Кстати, разница между зарплатами мужчин и женщин становится все меньше.

"Разница в заработной плате между мужчинами и женщинами есть в каждой стране. Так и в Беларуси в разные годы она составляет 23-26 %. Гендерный разрыв в оплате труда между мужчинами и женщинами обусловлен прежде всего гендерными различиями занятости. Так, например, женщины традиционно заняты в социальной сфере, где заработная плата ниже, чем в среднем по стране. Например, в образовании доля работающих женщин составляет 84 %. Но впервые Белстат осуществил экспериментальный расчет скорректированного гендерного разрыва в оплате труда, исключив влияние отраслевого фактора, принадлежности к профессиональным группам, уровня образования и стажа работы. В итоге скорректированный гендерный разрыв в оплате труда составил всего 6 %, что подтверждает отсутствие различий в заработной плате в зависимости от пола работника".