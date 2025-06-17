В Белстате заявили о сохранении положительной динамики экономики Беларуси в 2025-м

Белстат опубликовал первую оценку ВВП Беларуси за пять месяцев. Экономика сохраняет положительную динамику.

К такому же периоду 2024 года показатель увеличился на 2,5 %. Объем ВВП в текущих ценах составил свыше 100 млрд белорусских рублей.

Продолжают расти и реальные доходы белорусов, причем двузначными темпами. В январе - апреле они прибавили почти 11 % к уровню аналогичного периода 2024-го.