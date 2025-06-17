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В Белстате заявили о сохранении положительной динамики экономики Беларуси в 2025-м
Автор:Редакция news.by
Белстат опубликовал первую оценку ВВП Беларуси за пять месяцев. Экономика сохраняет положительную динамику.
К такому же периоду 2024 года показатель увеличился на 2,5 %. Объем ВВП в текущих ценах составил свыше 100 млрд белорусских рублей.
Продолжают расти и реальные доходы белорусов, причем двузначными темпами. В январе - апреле они прибавили почти 11 % к уровню аналогичного периода 2024-го.
Что касается агропромышленного комплекса, то в секторах всех категорий производство сельхозпродукции составило 9,5 млрд белорусских рублей.