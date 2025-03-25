3.66 BYN
3.13 BYN
3.40 BYN
В чем особенность БНБК и какое значение она имеет для экономики Беларуси
За время ушедшей пятилетки Беларусь достигла многого. Реальностью стало даже то, что прежде казалось немыслимым. Например, проект, который любят сравнивать с запуском космического спутника или открытием атомной станции - запуск Белорусской национальной биотехнологической корпорации.
По своей сути, это крупнейший аграрный холдинг, где используют самые современные ноу-хау, превращая зерно в аминокислоты, комбикорма и премиксы для всех видов животных.
Мы единственная площадка во всем мире, где в рамках одного производства выпускается сразу 4 вида аминокислоты. Обычно одна площадка - одна аминокислота. Также мы уникальны нашим зернохранилищем. Это самое большое на настоящий момент зернохранилище в СНГ.
БНБК - это 16 отдельных производств и под сотню зданий и сооружений. Это комплекс предприятий, связанных в одну технологическую цепочку и работающих на одну задачу - инновационное развитие сельского хозяйства.
"Моя мечта, чтобы здесь был кластер. Будем в этом направлении двигаться. Это передовые технологии, это будущее, это будущее наших людей, это независимость нашей страны", - говорил Президент Беларуси Александр Лукашенко о БНБК.
В корпорации умеют сбалансировать животные корма и тем самым обеспечить необходимый прирост и привес. В итоге выходят конкурентные цены на мясо, молоко и яйца.
Белорусско-китайская дружба на высшем уровне позволила заполучить уникальные технологии, а наша научная школа - применить их на практике.
Сергей Ложечник, гендиректор ЗАО "БНБК":
"Мы сегодня не зависим от неких внешних факторов, от каких-то катаклизмов и так далее. У нас есть свои аминокислоты, что позволяет нам как минимум не уронить уровень производства сельхозпродукции, в частности животноводства".
Беларусь: путь созидания. Какой путь прошла страна за последние пять лет?
Об итогах пятилетнего развития Беларуси – времени больших свершений, смелых решений и уверенного движения вперед. Главное достижение – запуск Белорусской АЭС, который вывел страну в элиту мирных ядерных держав, обеспечив энергетическую безопасность и стимул для экономики. От сокращения потребления газа до развития энергоемких производств и электротранспорта – станция стала гарантом стабильности и роста. Но это только начало! Островец превратился в современный атомград, а страна сделала шаг к созданию второй АЭС. Тут мы расскажем, как Беларусь осваивает высокие технологии – от первого электрокара с 70% отечественных комплектующих до уникальной Национальной биотехнологической корпорации. Продовольственная безопасность выше любых ожиданий – мы кормим не только себя, но и 116 стран мира. Космос? И его покорили – Марина Василевская провела на орбите научные эксперименты, укрепив наш статус в высшей "космической" лиге. Транспортные проекты – новые дороги, метро, мосты – делают жизнь комфортнее, а экономический рост и повышение зарплат – увереннее. Беларусь – это про суверенитет, технологии и людей. Смотрите, как мы строим будущее вместе – своим умом, трудом и с поддержкой надежных партнеров!
За 2 года белорусские аминокислоты родом из БНБК сумели занять треть российского рынка. Сотрудничать хотят и Азия, и даже Европа. Этот факт показывает, что пользу такой корпорации переоценить сложно.