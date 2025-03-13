В Дубровенском районе проверили, как идет подготовка к посевной

Приложить все усилия, чтобы провести посевную кампанию качественно и в оптимальный срок - эту важную задачу сейчас решают белорусские аграрии. От того, насколько слаженно сработают все сельскохозяйственные службы, зависит, каким будет каравай 2025 года.

Обеспеченность семенами, подготовка техники, кадровые вопросы стали основополагающими на выездном заседании Витебского облисполкома, которое прошло в Дубровенском районе. Представители всех районов побывали на мехдворах, ознакомились с ходом весенне-полевых работ. Под яровой клин в Витебской области отведено около 320 тыс. га. К выборочному севу приступили несколько хозяйств в Городокском и Шумилинском районах.

"Под урожай 2025 года в хозяйстве необходимо посеять 2400 га яровых зерновых, зернобобовых, кормовых культур, льна. Механизаторы у нас добросовестные. Когда начинается сезон, то рабочий день у нас с шести часов утра. Зарплата неплохая, я думаю, что за такую зарплату можно работать", - рассказала Наталья Шендрик, директор ОАО "Якубово-Агро".

Юрий Горлов, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

"Наряду готовностью к посевной в Витебской области есть и определенные недоработки, на которые нужно обратить внимание. Было сегодня обозначено обеспечение кадров - это очень актуальный вопрос. С людьми нужно работать. Мы для этого есть, чтобы выстроить эту работу. И чтобы увеличить производительность труда на одного человека".