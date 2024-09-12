В Ереване пройдет Евразийский экономический форум

Евразийский экономический форум в Ереване посвящен итогам десятилетнего функционирования союза. Он соберет руководителей крупного, среднего и малого бизнеса, органов госвласти стран ЕАЭС, а также третьих государств и представителей международных организаций, заинтересованных в развитии взаимодействия с союзом.



В программе десятки мероприятий, в том числе заседание на тему "Цифровизация в современных реалиях - императив для обеспечения четырех свобод".