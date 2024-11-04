В Китае проходит международная выставка импорта. Чем белорусы покорили Шанхай? Пригласили всех в Беловежскую пущу - в таком стиле оформлены три наших стенда, угостили драниками и сырниками и… потеряли счет деловым встречам.

Белорусская делегация во главе с министром сельского хозяйства и продовольствия провела на полях ЭКСПО переговоры с руководителями ряда регионов и инвесторами.

В Шанхае плюс 5 часов к белорусскому времени и 7400 км от Минска. Но мосты бизнес наводит легко.

Около 60 белорусских предприятий привезли свою продукцию и деловые предложения на Китайскую международную выставку импорта. Здесь экспоненты из 150 стран и регионов. Более 300 тысяч посетителей. В белорусских павильонах постоянно шли деловые переговоры, дегустации продукции, обмен контактами, подписывались документы о сотрудничестве.

Ван Дже, представитель Государственной торгово-промышленной компании (Китай):

"Смотрю на молочную продукцию из Беларуси, в частности, сухое молоко. Хотим это использовать в детском питании".

Ли Ли Ся, представитель Торгово-промышленной компании (Китай):

"Раньше я уже сотрудничал с Беларусью, привозил в Китай мороженое и молочную продукцию. Сейчас присматриваюсь к новым партнерам".

"Я в Беларуси прожил 10 лет. Учился там. Продукты супер!" - похвалил житель Китая Пан Бо.

Белорусские продукты здесь знают и любят. За возможность попробовать драники и сырники от Антона Каленика (а он входит в топ-200 лучших поваров мира) выстраиваются очереди.

Ирина Григорьева, замначальника отдела маркетинга УП "Минский хладокомбинат № 2":

"Привезли наше самое популярное белорусское мороженое - пломбир. Также сегодня привезли фруктовый лед, так как на китайском рынке очень любят безлактозное мороженое".

"Мы приехали для того, чтобы продвинуть консервную продукцию. Она уже есть на рынке Китая, - рассказала начальник отдела внешнеэкономической деятельности ОАО "Березовский мясоконсервный комбинат" Татьяна Трофимчук. - В прошлом году была первая поставка. В этом году увеличился объем. Уже около шести контейнеров мы отправили и планируем увеличение".

К белорусской экспансии готовы. Отечественные компании адаптировали под китайский рынок и вкус, и упаковку.

Наталья Кураш, директор УП "Белинтерэкспо" БелТПП:

"Наши предприятия имеют на таких выставках обратную связь, когда за четыре дня проводишь сумасшедшее маркетинговое исследование по предпочтениям жителей страны. А Китай - рынок огромнейший".

Выставка ЭКСПО - это площадка для конкретной работы. Наша делегация во главе с министром сельского хозяйства и продовольствия каждую минуту использует для разговора по делу. Мы нацелены на технологии: хотим построить у себя теплицы пятого поколения для выращивания плодоовощной продукции. Заинтересованы и в организации выпуска упаковки тетрапак.

Анатолий Линевич, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

"Встречались с вице-губернатором провинции Шаньдун. У них очень высоко развито интенсивное сельское хозяйство. Дальше будем создавать группу из производителей, обмениваться опытом и поставками продукции. И встречались с компаниями-инвесторами, которые хотят инвестировать в нашу страну. Предварительные договоренности тоже есть".

Факт Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" - жемчужина инициативы "Один пояс и один путь".

Чжан Сяолунь, председатель правления корпорации Sinomach:

"Я был в Беларуси, очень хорошо развивается парк "Великий камень". Также посещал МТЗ, у нас есть много точек для сотрудничества".

За высокие технологии и оборудование под белорусским флагом на выставке отвечают Государственный комитет по науке и технологиям, Национальная академия наук и Министерство образования.

На ЭКСПО представлены новейшие технологии в сфере безопасности дорожного движения, космические системы дистанционного зондирования Земли.

И международная гордость Беларуси - Парк высоких технологий, созданный по поручению Президента.

Кирилл Залесский, замначальника секретариата наблюдательного совета Парка высоких технологий:

"Парк - это международная гордость нашей страны, это ее визитная карточка. Поэтому такое масштабное мероприятие, как национальная экспозиция Беларуси в Шанхае, не могло обойтись без ПВТ. Китай - это не традиционный рынок для Парка высоких технологий. Некоторые только начинают разворачивать свое присутствие здесь. Мы сегодня представляем здесь ряд разработок, IT-услуги и решения резидентов ПВТ для того, чтобы прощупать китайский рынок и понять, в каком направлении мы можем двигаться дальше".

Свои наработки привезли предприятия системы Министерства промышленности Беларуси, а также крупнейших отраслевых концернов: "Белнефтехим", "Беллесбумпром", "Беллегпром".

Александр Червяков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в КНР:

"Китай является стратегическим партнером для Беларуси. По товарообороту он находится на втором месте после Российской Федерации. За 10 лет динамика очень существенная. Мы приросли в 2,5 раза по товарообороту и в 3 раза по экспорту. Мы очень серьезные поставщики на китайский рынок и участвуем в обеспечении продовольственной безопасности Китая".

Если на Западе говорят о санкциях, то в Шанхае, на перекрестке всех деловых путей мира, нет. Беларусь в семье ШОС и партнер в БРИКС. А это помасштабнее Старого Света.

Андрей Андреев, генеральный консул Беларуси в г. Шанхае (КНР):

"Если вы обратите внимание, мы находимся в одном ряду с нашими ключевыми партнерами по БРИКС: Россией, Бразилией, Южной Африкой. И с нашими единомышленниками: здесь есть и Куба, и Сирия. Сегодняшняя выставка приобретает особое значение как площадка, которая демонстрирует всему миру, что наше сотрудничество может принести нашим странам и народам, если мы уберем несправедливые санкции, если мы будем уважать друг друга, какой прекрасный импульс получит наш взаимодействие".