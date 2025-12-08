Смотреть онлайнПрограмма ТВ
В МАРТ посчитали, сколько будет стоить оливье на Новый год

В МАРТ посчитали, сколько будет стоить салат оливье на Новый год.

Приготовление по классическому рецепту (в расчете на полноценный салатник) обойдется в 11 рублей. Для сравнения: в декабре 2024 года такой расчет давал 13 рублей.

Посчитали вареную колбасу, картофель, морковь, репчатый лук, куриные яйца, соленые огурцы, консервированный горошек и майонез.

В министерстве отмечают, что итоговая цена может даже незначительно измениться к концу декабря, в том числе в сторону снижения за счет дополнительных акций и специальных предложений.

