В МАРТ посчитали, сколько будет стоить оливье на Новый год

В МАРТ посчитали, сколько будет стоить салат оливье на Новый год.

Приготовление по классическому рецепту (в расчете на полноценный салатник) обойдется в 11 рублей. Для сравнения: в декабре 2024 года такой расчет давал 13 рублей.

Посчитали вареную колбасу, картофель, морковь, репчатый лук, куриные яйца, соленые огурцы, консервированный горошек и майонез.