3.76 BYN
3.01 BYN
3.42 BYN
В МАРТ сообщили о выдаче предупреждения Беларуськалию
Министерство антимонопольного регулирования и торговли выдало предупреждение Беларуськалию, сообщила БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу МАРТ.
Предупреждение выдано в связи с выявлением признаков злоупотребления ОАО "Беларуськалий" доминирующим положением на товарном рынке оптовой реализации концентрата минерального - галита. Так, установлены дискриминационные условия в части объема отгрузки товара.
В соответствии с законодательством предупреждение - это превентивная мера, которая позволяет антимонопольному органу при выявлении в действиях доминанта признаков нарушения антимонопольного законодательства скорректировать его поведение на рынке путем направления для исполнения перечня действий в определенный срок.
При выполнении всех условий предупреждения антимонопольное расследование прекращается.
В случае невыполнения предупреждения либо выполнения не всех его условий антимонопольный орган устанавливает факт наличия (отсутствия) нарушения антимонопольного законодательства. Ответственность за нарушение антимонопольного законодательства в части злоупотребления доминирующим положением влечет наложение штрафа в размере от 21 тыс. до свыше 3 млн белорусских рублей.