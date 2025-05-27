В МАРТ сообщили о выдаче предупреждения Беларуськалию

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Министерство антимонопольного регулирования и торговли выдало предупреждение Беларуськалию, сообщила БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу МАРТ.

Предупреждение выдано в связи с выявлением признаков злоупотребления ОАО "Беларуськалий" доминирующим положением на товарном рынке оптовой реализации концентрата минерального - галита. Так, установлены дискриминационные условия в части объема отгрузки товара.

В соответствии с законодательством предупреждение - это превентивная мера, которая позволяет антимонопольному органу при выявлении в действиях доминанта признаков нарушения антимонопольного законодательства скорректировать его поведение на рынке путем направления для исполнения перечня действий в определенный срок.

При выполнении всех условий предупреждения антимонопольное расследование прекращается.