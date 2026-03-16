В Минсельхозпроде заявили о полном обеспечении семенами основных культур
Насколько обеспечены белорусские аграрии семенами, рассказал в "Актуальном интервью" начальник главного управления растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Николай Лешик.
В Беларуси заблаговременно позаботились о семенах картофеля. Семенной материал был засыпан в полном объеме и прекрасно сохранился. Порядка 18 % имеется еще к объему страхового фонда на случай нештатных ситуаций. "Альтернативный вариант - возможность продать семена странам (Азербайджану, Узбекистану), которые время от времени обращаются к нам с просьбой поставить семена белорусского картофеля", - отметил гость интервью.
С зерновыми культурами, как и в прежние годы, в Беларуси никаких проблем не испытывают. Аграрии их засыпают под полную потребность, почти 50 % лежит в страховом фонде. К слову, по законодательству минимальный страховой фонд составляет 20 % семян.
"Что касается кукурузы, то сейчас кукурузокалибровочные заводы сработали под полную мощность, подготовлено к реализации 29 тыс. т семян (это немного больше 70 % от всей потребности)", - рассказал начальник главного управления растениеводства Минсельхозпрода.
По его словам, сдерживающим фактором являются гибриды поздних сроков уборки, семеноводство которых в республике немного затруднено из-за сдерживания климатических особенностей. Такие семена поздних гибридов не совсем полноценно формируются и обычно дают пониженную скорость.
"Семена льна производятся в достатке. Напомню, что есть Институт льна НАН Беларуси. Для нашей страны усреднено 50 тыс. га посева. Специалисты института ежегодно выводят новые сорта оригинальных семян для получения необходимых объемов полноценных семян", - поделился научными разработками Николай Лешик.
В 2026 году ожидается посев семян сахарной свеклы совместной белорусско-российской селекции.
Как отметил собеседник, семена сахарной свеклы уже завезены в республику. Ассоциация сахаропроизводителей "Белсахар" уже несколько лет подряд проводит централизованную закупку еще в декабре, а с января осуществляются поставки.
