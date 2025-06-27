В Минске начал работу саммит ЕАЭС

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В Минске стартовал саммит Евразийского экономического союза.

В 2025 году Беларусь председательствует в органах ЕАЭС. Поэтому нынешнее заседание Высшего Евразийского экономического совета - первое в этом году - проходит под председательством Александра Лукашенко.

Этот год особенный для союза. В 2025 году завершается реализация стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции, и странам необходимо разрабатывать план совместных действий на следующий период.

Всего в повестке саммита 14 вопросов, причем практически все из них планируется обсудить в расширенном составе. Они касаются международной деятельности, стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции, либерализации услуг в ЕАЭС, экономического сотрудничества в области спорта, а также развития торгово-экономического взаимодействия с основными партнерами ЕАЭС.