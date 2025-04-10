3.64 BYN
3.16 BYN
3.50 BYN
В Минске проезд в общественном транспорте стал дороже
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В Минске начали действовать новые тарифы для оплаты проезда в общественном транспорте.
С 10 апреля жетон в метро стоит 1 рубль. Столько же будут брать за место для ручной клади. На 10 копеек подорожает и проезд в автобусе, троллейбусе и трамвае, талон теперь стоит 95 копеек. Талоны по старому тарифу действительны в течение 30 суток со дня изменения тарифов.
К слову, туристический проездной могут приобрести как гости столицы, так и жители. Пользоваться им можно будет в автобусах, троллейбусах, трамваях и метро.