В Минске проезд в общественном транспорте стал дороже

С 10 апреля жетон в метро стоит 1 рубль. Столько же будут брать за место для ручной клади. На 10 копеек подорожает и проезд в автобусе, троллейбусе и трамвае, талон теперь стоит 95 копеек. Талоны по старому тарифу действительны в течение 30 суток со дня изменения тарифов.