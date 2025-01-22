В Минске проходит масштабный форум для предприятий-экспортеров

Беларусь, несмотря на внешнее давление, продолжает развиваться. Итоги 2024 года подтвердили, что курс и стратегии выбраны верно. Не менее серьезные задачи стоят перед экономикой и в этом году.

От работы реального сектора зависит благосостояние людей. На какие направления будем делать акценты? Об этом говорили на масштабном форуме в Минске. Его организатор - Банк развития.

В таком масштабе Банк развития собирает предприятия-экспортеров впервые. По последним данным, зарегистрированы более 400 участников. Это представители не только государственных компаний, но также частного сектора и свободных экономических зон. Словом, все те, кто заинтересован активно и эффективно продавать свою продукцию на зарубежном рынке.

Что же касается повестки, в ней только самые актуальные вопросы. Это, конечно же, меры поддержки, которые сегодня существуют в нашей стране. Также актуальная тенденция и тренды зарубежных рынков, способы эффективного привлечения зарубежного покупателя.

Касаемо мер поддержки, в нашей стране эта система достаточно развита. Председатель Банка развития Сергей Столярчук озвучил несколько цифр. За последние 3 года объем экспортной поддержки вырос в пять раз. В итоге общая сумма составила 7,5 млрд рублей. И, соответственно, доля внешних поставок, которая финансируется Банком развития, выросла в три раза.

Сергей Столярчук, председатель правления Банка развития Беларуси:

"Сегодня мы имеем на каждый выданный рубль экспортных кредитов три рубля валютной выручки. Это, в первую очередь, валюта в страну. Во-вторых, это стабильное развитие наших предприятий, создание комфортных условий труда и, конечно, заработная плата. Сегодня у нас на рассмотрении находятся проекты с общей суммой более 2,5 млрд белорусских рублей уже в начале года. Поставки более чем в 10 стран мира".