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Новинки легкой промышленности на выставке BTI-2024
Десятки модных показов, зарубежные стенды и насыщенная деловая программа. В Минске торжественно открылась международная выставка-ярмарка по оптовой продаже товаров легкой промышленности BTI-2024.
В 2024 году свои новинки демонстрируют более 100 экспонентов, причем не только из Беларуси. На выставке широко представлены предприятия из России, Казахстана, Турции и Кыргызстана. В этом году церемония открытия выставки посвящена Году качества.
Организаторы выставки удивили гостей и участников уникальным проектом. Известные женщины страны вышли на подиум и продемонстрировали коллекции популярных белорусских брендов. В модном показе на открытии приняли участие и ведущие "Первого информационного" Полина Шуба и Виктория Сенкевич.
К слову, упор на флагманские проекты Беллегпрома, среди которых "Мерч Первого", "Да дому", национальный бренд детских товаров. Представили также коллаборацию с дизайнерами из Узбекистана и Кыргызстана. Особое внимание - блоку показов молодых мастеров.
"Я вообще поклонница белорусских брендов. Последние, наверное, лет 6 или 7 хожу исключительно в одежде белорусского пошива. Все, что на мне есть, это наше белорусское. Я этим очень горжусь, я это очень люблю. Люблю абсолютно все наши предприятия, - рассказала Ольга Шпилевская - председатель Белорусского союза женщин. - Сегодня мне выпала честь представлять центр моды. Это тоже было так неожиданно, но центр моды - это особый стиль, мне кажется. И надеюсь, что наши женщины сегодня доказали, что носить белорусское, носить качественное - это модно, это стильно".
Татьяна Лугина, председатель концерна "Беллегпром":
"Основная цель выставки - оптовая продажа и, конечно, выработать стратегию, потому что сегодня мир настолько динамичен, планировать на послезавтра очень сложно, здесь нужно улавливать тренды уже 50-летнего будущего, для того чтобы быть на рынке, пытаться угадывать, куда идут наши конкуренты"
Андрей Левко, директор ОАО "8 Марта":
"На сегодняшней выставке мы представляем новинки в сфере спортивной одежды, домашнего текстиля и приносим уют в каждый дом. Продукция нашего предприятия нисколько не уступает зарубежным аналогам, а по отдельным характеристикам превосходит ее".
На выставке в этом году широко представлены предприятия из России, Казахстана, Турции, Кыргызстана и Узбекистана. Сегодня наше сотрудничество активно развивается. Хороший импульс, в том числе, придали белорусско-узбекские женские бизнес-форумы.
Камола Гулямова, член ассоциации "Узбекстильпром" (Узбекистан):
"Сотрудничество белорусских и узбекских производителей в текстильной сфере началось не вчера и не сегодня, оно имеет свои корни. Мы представляем здесь более 10 компаний. Это компании новые, которые еще не сотрудничали с Беларусью. Текстиль Беларуси нам очень интересен. Мы готовы к сотрудничеству, мы готовы к кооперационным связям".
BTI не только уникальная площадка для презентации оригинальных новинок и трендов предстоящего модного сезона, но и место для заключения контрактов и договоров.
В рамках деловой программы пройдут специализированные семинары, бизнес-встречи с участием руководителей ведущих предприятий, презентации компаний, показы коллекций одежды и обуви.
Напомним, BTI проходит уже в 48-й раз и продлится по 4 октября на площадке "БелЭкспо". Вход свободный, но нужно предварительно зарегистрироваться.
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