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BTI-2024: где пройдет выставка-ярмарка, что здесь можно купить, как получить электронный билет
В Минске стартует международная выставка-ярмарка по оптовой продаже товаров легкой промышленности BTI-2024. На протяжении трех дней ожидаются показы новых коллекций от белорусских и иностранных дизайнеров.
Выставочный павильон на проспекте Победителей уже практически готов открыть свои двери для всех любителей моды и стиля и профессионалов в этой сфере. Считаные часы остаются до того, как начнет работать выставка BTI-2024. Стенды уже готовы.
BTI - флагманский проект легпрома Беларуси
BTI - это флагманский проект белорусской легкой промышленности с историей бренда более 20 лет. Организаторы в очередной раз представят посетителям новинки и модные тренды предстоящего сезона. А еще выставка - это уникальная площадка для заключения контрактов и договоров.
У выставки широкая география
География BTI в 2024 году - это, Беларусь, Россия, Турция, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан. Эта выставка будет интересна и полезна тем, кто задумывается или планирует запустить свой дизайнерский бренд. Какая именно программа ожидает гостей, поделились организаторы и участники проекта из России.
BTI-2024 - онлайн-регистрация - на сайте www.bti.by
Официальная церемония открытия пройдет сегодня в 13:00 под главным символом этого года - "Качество". В модном показе на открытии примут участие наши ведущие Полина Шуба и Виктория Сенкевич. Пройти на выставку можно бесплатно, вход свободный, но нужно пройти предварительную регистрацию. Сделать это можно на официальном сайте выставки - bti.by.
Электронный билет еще можно будет получить прямо на входе в павильон.
Выставка коллекций новинок и модных трендов от дизайнеров будет проходить в Минске до 4 октября включительно.