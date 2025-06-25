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В Минском международном выставочном центре собрались первые участники ЕЭФ

Менее часа остается до официального открытия в белорусской столице Евразийского экономического форума. Ровно в 9:00 он начнет работу на площадке Минского международного выставочного центра.

Участники мероприятия начали прибывать в 7:30. Разумеется, им есть что обсудить, они хотят воспользоваться любой минутой, чтобы кулуарно обсудить повестку еще до работы в секциях.

Церемония открытия будет проходить в Конгресс-холле. Прямую трансляцию обеспечивает Белтелерадиокомпания.

ЕАЭСЕЭФ-2025