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В Минском международном выставочном центре собрались первые участники ЕЭФ
Автор:Анастасия Бенедисюк
Менее часа остается до официального открытия в белорусской столице Евразийского экономического форума. Ровно в 9:00 он начнет работу на площадке Минского международного выставочного центра.
Участники мероприятия начали прибывать в 7:30. Разумеется, им есть что обсудить, они хотят воспользоваться любой минутой, чтобы кулуарно обсудить повестку еще до работы в секциях.
Церемония открытия будет проходить в Конгресс-холле. Прямую трансляцию обеспечивает Белтелерадиокомпания.