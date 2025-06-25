В Минском международном выставочном центре собрались первые участники ЕЭФ

Менее часа остается до официального открытия в белорусской столице Евразийского экономического форума. Ровно в 9:00 он начнет работу на площадке Минского международного выставочного центра.

Участники мероприятия начали прибывать в 7:30. Разумеется, им есть что обсудить, они хотят воспользоваться любой минутой, чтобы кулуарно обсудить повестку еще до работы в секциях.