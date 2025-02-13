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В мире растут продажи электромобилей
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Мировые продажи электромобилей существенно выросли в январе.
По данным исследователей, глобальная реализация зеленых авто увеличилась до 1,3 млн единиц, это на 18 % больше относительно января 2024 года.
Например, в Китае продажи прибавили 12 %. В России выросли в 6 раз за два года. В Европе увеличение составило не многим более 20 %.
Но положительная динамика не во всех странах: так, введение во Франции налога на подзаряжаемые гибриды вызвало снижение объемов продаж более чем на 50 %.