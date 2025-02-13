В мире растут продажи электромобилей

Мировые продажи электромобилей существенно выросли в январе.

По данным исследователей, глобальная реализация зеленых авто увеличилась до 1,3 млн единиц, это на 18 % больше относительно января 2024 года.

Например, в Китае продажи прибавили 12 %. В России выросли в 6 раз за два года. В Европе увеличение составило не многим более 20 %.