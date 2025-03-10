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В Мьянме будут собирать белорусские тракторы
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2.62025-03-10T06:46:22.000000Z00
Сборку белорусских тракторов наладят в Мьянме.
Как рассказал глава Минпрома Александр Ефимов, сначала мощность предприятия составит 300 единиц техники в год, а затем будет увеличена вдвое. Площадку для нового производства начнут искать уже в 2025 году.
На первом этапе уровень локализации тракторов в Мьянме составит около 45 %, а затем вырастет до 60 %. Это даст возможность получить поддержку со стороны местных властей в плане стимулирования продаж локализованной продукции на территории страны.
Также с Мьянмой уже достигнуты договоренности по поставкам белорусских грузовиков и автобусов, будет также рассмотрен вопрос отправки в страну электробусов.