В Мьянме будут собирать белорусские тракторы

Сборку белорусских тракторов наладят в Мьянме.

Как рассказал глава Минпрома Александр Ефимов, сначала мощность предприятия составит 300 единиц техники в год, а затем будет увеличена вдвое. Площадку для нового производства начнут искать уже в 2025 году.

На первом этапе уровень локализации тракторов в Мьянме составит около 45 %, а затем вырастет до 60 %. Это даст возможность получить поддержку со стороны местных властей в плане стимулирования продаж локализованной продукции на территории страны.