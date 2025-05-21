Углубляют и расширяют свое сотрудничество Беларусь и Центральная Америка. Наша техника уже работает на полях и дорогах Никарагуа. Подписанные в июле прошлого года контракты в эти дни могут пополниться новыми. В Никарагуа находится делегация Беларуси во главе с первым зампредом Нацбанка Александром Егоровым. 22 мая здесь стартует заседание совместной торгово-экономической комиссии. По каким направлениям будем укреплять связи?

Город Манагуа, это столица Никарагуа. Время сейчас здесь ближе к полудню. Разница с Минском 9 часов. Так что целый день фактически впереди на встречи и переговоры у нашей делегации. Это страна стала важным партнерам Беларуси в Центральной Америке. У нее есть выход к Тихому океану и Карибскому морю. Общая протяженность морской границы 800 километров. Живет здесь более 6 млн человек. Добывают золото, на экспорт производят хлопок, кофе и сахар, выращивают кукурузу, рис и бобовые. А значит, полям точно нужна хорошая техника. И тракторы "Беларус" уже здесь работают.

В 2024 году подписан контакт на поставку 36 единиц .Это было во время визита делегации правительства Беларуси в Никарагуа. Роман Головченко тогда в должности премьер-министра подписал контракты на почти 100 млн долларов. Это стало настоящим прорывом двухсторонних отношений, которые, по сути, стартовали полтора года назад. Осенью 2023 года делегация из Никарагуа приехала в Минск, те договоренности на словах после стали новыми проектами и дружескими отношениями белорусов и никарагуанцев. Накануне поздно вечером, когда делегация Беларуси прилетела в Манагуа, ее лично встречал Лауреано Факундо Ортега Мурильо. Он сын президента и его советник по вопросам инвестиций, торговли и международного сотрудничества. Короткая встреча в аэропорту - это начало новых переговоров в ближайшие три дня в Никарагуа. От Беларуси делегацию возглавляет первый зампредседателя правления Национального банка Александр Егоров. Он курирует сотрудничество с этой страной. Помимо традиционной отрасли машиностроения, мы приехали с пакетом новых предложений.

Что касается техники, то помимо тракторов здесь уже работают наши грузовики и тягачи МАЗ. Ждут и новую поставку дорожно-строительных машин "Амкодор". 12 погрузчиков хорошо себя показали на объектах транспортной и строительной инфраструктуры. Поэтапные поставки расписаны до 2027 года. Экспортную поддержку предприятиям оказывает наш Банк развития. А перспективы на рынке огромные. Тем более что есть возможность реэкспорта совместной продукции на рынки стран Латинской Америки. Эти и другие вопросы будут обсуждать в эти дни в Манагуа. В белорусской делегации - представители и Банка развития, а также наши производители.