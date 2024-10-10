В Питере увидели белорусские новейшие разработки для газовой промышленности Союзного государства

На Петербургском газовом форуме белорусские предприятия представили новые разработки для промышленности Союзного государства: от первого в мире комбайна "Полесье" на голубом топливе до 90-тонного БЕЛАЗа на сжиженном природном газе. Форум входит в топ-5 самых масштабных международных выставочных проектов нефтяной отрасли. Почему сегодня многие предпочитают работать на сжиженном природном газе? И какие соглашения о союзном сотрудничестве в газовой сфере подписаны между Беларусью и Россией?

Петербургский газовый форум сегодня - одно из самых масштабных и авторитетных бизнес-событий в газовой индустрии. Сегодня, когда весь мир обеспокоен загрязнением планеты, разрушением озонового слоя Земли от выхлопных газов, здесь поднимают важные вопросы. Один из них - переход на более чистые виды топлива. Например, сжиженный природный газ.

Беларусь в Петербургском газовом форуме участвует уже второй год подряд. И в этот раз очень много интересных разработок. Например, первый в мире зерноуборочный комбайн "Полесье" на сжиженном природном газе. Это белорусско-российский проект, яркий пример импортозамещения. Знаменитые БЕЛАЗы также выбирают СПГ. На форуме представлен 90-тонный карьерный самосвал. В прошлом году он успешно прошел испытания, сегодня десятки подобных машин уже работают на угольных карьерах Кузбасса. Кстати, рядом с ним находится передвижная заправочная станция российского производства. Она мобильна и может доставить топливо в любое время и место.

Сергей Лесин, гендиректор ОАО "БЕЛАЗ":

"Основное преимущество - это экология. Природный газ менее токсичен, чем дизельное топливо. И второе - это экономика, потому что СПГ на 30 % дешевле, чем дизельное топливо. Поэтому экономический эффект предприятия извлекают, использую такую технику".

Но создавать только технику на голубом топливе недостаточно. Здесь необходим комплексный подход. Для обслуживания машин, которые работают на сжиженном природном газе, нужна соответствующая инфраструктура.

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Виктор Каранкевич, заместитель премьер-министра Беларуси:

"Это и строительство мини-завода СПГ, и возможности производить заправку техники, которая будет производиться в Республике Беларусь, в том числе поставляться на российский рынок, необходимо иметь соответствующую инфраструктуру для заправки техники в местах ее производства. Подписан меморандум в прошлом году, проведена серьезная работа по месту размещения. Уверен, что до следующего проведения газового форума мы уже сможем увидеть практическую реализацию".

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Сегодня в Санкт-Петербурге между правительством Беларуси и Газпромом подписан меморандум о сотрудничестве. Это открывает большие перспективы союзной кооперации. Белорусские компании будут заниматься газификацией российских регионов. Например, в Смоленской области к концу года планируют сдать более 60 километров газопровода, построенного нашими строителями. А это значит комфорт более чем для 500 жилых домов. Следующие в списке Ленинградская, Псковская и Калужская области.

Алексей Кушнаренко, министр энергетики Беларуси:

"Главой государства РФ Владимиром Путиным подписан указ о социальной газификации. Объемы работ очень большие. Поэтому Беларусь со своими компетенциями, а сегодня в Белгазстрой входит 13 специализированных предприятий с количеством работающих в 1500, которые успешно газифицировали нашу страну, а теперь при обоюдном согласии интересов готовы это сделать для наших коллег, наших союзников и партнеров в РФ".