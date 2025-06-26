В рамках ЕЭФ обсуждался вопрос доступности медикаментов в ЕАЭС

В ЕАЭС поэтапно формируется общий рынок лекарственных средств, совершенствуются его механизмы, наращиваются темпы производства препаратов. Об этом 26 июня шла речь на площадке форума по вопросам фармацевтического сектора.

Не только интересами промышленников, аграриев или логистов живет евразийская "пятерка". Многое в союзе крутится и вокруг обеспечения гарантий для граждан ЕАЭС. А это большой рынок в 185 млн человек. Один из весьма чувствительных для людей вопросов - доступность медикаментов. На площадке форума отдельная секция посвящена развитию фармацевтического рынка.

В чем суть вопроса? Путешествуя, многие замечали, насколько разнятся в этом смысле рынки Евразийского союза. Мало того что цены на одно и то же лекарство могут существенно отличаться, так еще и не всякий препарат можно купить в своих аптеках, приходится заказывать, например, у соседей по интеграции. Как решить эту дилемму, чтобы весь спектр лекарств представить на большом рынке "пятерки", чтобы у людей был выбор и при этом возможность купить медпрепараты по доступным ценам - главный вопрос, который сегодня в этой сфере стоит перед Евразийским союзом. При этом, конечно, предстоит обеспечить безопасность лекарств для нашего здоровья.

"Сегодня мы наметили некоторые шаги, которые впоследствии могут привести к решению этих проблем. Первое - модельные практики добросовестного поведения производителей фармпродукции, чтобы в конечном итоге со стороны производителей ценовые стратегии торгово-сбытовой политики были одинаковыми. С другой стороны, необходимо унифицировать подходы к регулированию цен. Сегодня они очень сильно различаются в странах. Это в конечном итоге приводит и к ценовым диспаритетам. Это тоже решаемая задача, мы попробуем разработать рекомендации, чтобы перейти в конечном итоге к унификации системы регулирования цен в наших странах", - заявил член коллегии (министр) по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Максим Ермолович.

Фармрынок Евразийского союза, пусть и невысокими темпами, но формируется. Одно из недавних решений - упрощение регистрации лекарств в ЕАЭС. Это важный шаг для завершения перехода к единым подходам в регистрации медикаментов.

Параллельно идет работа над локализацией производства лекарств, снижением зависимости от импорта. Например, белорусский рынок закрыт отечественными препаратами как минимум на 50 %. Это высокий показатель, но не предел.