В России увеличился выпуск автомобилей. Узнали, с чем это связано

Российские автопроизводители по итогам трех кварталов 2024 года более чем на треть нарастили выпуск легковых и грузовых автомобилей, а также автобусов.

В общей сложности с января по сентябрь в стране было выпущено без малого 700 тыс. транспортных средств. Это, если быть точными, на 35 % больше по сравнению с прошлогодним периодом. По легковым машинам прирост составил 40 %.

Также отмечается, что выпуск грузовиков и автобусов обогнал досанкционные показатели.

Увеличение объемов производства автомобилей во многом связано с перезапуском в нынешнем году производств на ранее остановленных предприятиях в Санкт-Петербурге, Калужской, Тульской и Калининградской областях, Ижевске и Липецке.