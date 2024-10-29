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В России увеличился выпуск автомобилей. Узнали, с чем это связано
Российские автопроизводители по итогам трех кварталов 2024 года более чем на треть нарастили выпуск легковых и грузовых автомобилей, а также автобусов.
В общей сложности с января по сентябрь в стране было выпущено без малого 700 тыс. транспортных средств. Это, если быть точными, на 35 % больше по сравнению с прошлогодним периодом. По легковым машинам прирост составил 40 %.
Также отмечается, что выпуск грузовиков и автобусов обогнал досанкционные показатели.
Увеличение объемов производства автомобилей во многом связано с перезапуском в нынешнем году производств на ранее остановленных предприятиях в Санкт-Петербурге, Калужской, Тульской и Калининградской областях, Ижевске и Липецке.
Отмечается, что оказываемые сейчас отечественной отрасли меры поддержки позволят наращивать производство автомобилей и в дальнейшем. При этом темпы роста во многом будут зависеть от ряда внешних факторов и уровня потребительского спроса на новые авто.
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