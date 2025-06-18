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В Санкт-Петербурге стартовал Международный экономический форум
Бизнесмены, эксперты мировых рынков и политики в эти дни собираются в Санкт-Петербурге. О сотрудничестве без препятствий и диалоге на равных говорят на Международном экономическом форуме. Он стартовал 18 июня.
Ведущая площадка для обсуждения ключевых финансовых вопросов и не только работает в режиме нон-стоп с 9:00 и до 21:00. У делегации Беларуси свой график встреч и подписания контрактов. Первые уже есть в копилке.
Чтобы показать все плюсы своей машины, здесь даже летом найдут снег. А за роботами ныне и вовсе сложно угнаться. Технологии не стоят на месте. За день он, как и все участники, наматывает не один километр . Ведь площадь павильонов огромная - более 200 тыс. кв. м.
А вот поговорить с роботом Софией не прочь и бизнес. Быстрые ответы на вопросы сокращают время запуска нового проекта.
Это площадка большого диалога, причем на разных языках. 140 стран мира в эти дни в Санкт-Петербурге. Глядя на то, как живо идет диалог, понимаешь, что мир большой, много стран, которые не хотят разрывать бизнес-цепочки. И против санкций и ограничений.
Здесь все наши партнеры с кем уже торгуем на миллиард долларов и больше, с кем в кооперации собираем машины и готовы вместе строить и осваивать новые технологии. Приехать в Санкт-Петербург - значит за 4 дня провести несколько десятков встреч, подписать соглашения и контакты и заявить о позиции Беларуси на круглых столах и тематических дискуссиях.
С Ленинградской областью буквально в начале недели провели совместное заседание комиссии и подписали обновленную карту сотрудничества. Строим зерновой терминал в Выборге, где планируется перевалка до 5 млн т зерна на экспорт и импорт. Но это не единственный проект.
Ростовская область (лидер по производству комбайнов в России) говорит не о конкуренции с белорусскими машинами Гомсельмаша, а о сотрудничестве, совместном создании нужных деталей. Импортозамещение набирает силу. Успешными считают и контакты с нашим МАЗом.
Крупнейшая переговорная площадка Евразии. Петербургский экономический форум в этом году открывает двери новым технологиям.
Важные решения для наших промышленных предприятий уже готовы.
Вообще форум - это всегда интерактив и много обучающих программ. Здесь можно попробовать даже поуправлять дроном. Симулятор реальный, есть во многих российских вузах.
На международной площадке будут подписаны многомиллионные контракты. Финальные цифры по числу гостей и суммам соглашений традиционно объявят в день закрытия. А мы считаем свои. Первый контакт у белорусской цементной компании на более чем 1,5 млрд российских рублей, с заводом, который занимается бетонными изделиями и участвует в больших стройках по всей России. 19 июня готовятся к подписанию новые документы. Ждем здесь главу Нацбанка Беларуси, министров экономики, связи и энергетики. Новости отсюда разлетаются по всему мира. Пул журналистов впечатляет. Темы, которые будут звучать, - это укрепление делового партнерства БРИКС, союзная кооперация и синергия реального сектора евразийского союза. А это и промышленность, и аграрный сектор.