В США начались судебные слушания по делу скандального рэпера P.Diddy

В Нью-Йорке начались судебные слушания по громкому делу рэпера и музыкального продюсера P.Diddy (настоящее имя - Шон Комбс). Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Euronews.

Ожидается, что судебный процесс продлится два месяца. 55-летнему рэперу предъявлено обвинение по пяти пунктам, включая рэкет, торговлю людьми с целью сексуальной эксплуатации. По утверждению прокуратуры, P.Diddy "превратил свою бизнес-империю в криминальную для удовлетворения собственных сексуальных фантазий". Рэперу грозит от 15 до 50 лет тюрьмы.

Известно, что P.Diddy является ответчиком по нескольким десяткам гражданских исков о сексуализированном насилии. Часть подавших иск против рэпера людей заявляют, что были изнасилованы на так называемых белых вечеринках, организованных P.Diddy. Там жертвам без их согласия давали наркотики, избивали, принуждали к занятиям сексом. Сам рэпер, как утверждается, снимал происходящее на камеру.

Одна из женщин, которая подала в суд на рэпера еще в декабре 2023 года, заявляет, что стала жертвой "торговли людьми в сексуальных целях и группового изнасилования" со стороны Комбса и еще нескольких мужчин в 2003 году, когда ей было 17 лет.

В обвинении также содержатся подробности обыска в особняке рэпера в Лос-Анджелесе, где полиция обнаружила множество предметов, которые, как указывается, "предназначались для использования в оргиях".

Как отмечает Forbes, накануне начала судебного разбирательства по делу P.Diddy пропала одна из ключевых свидетельниц. Потерпевшая перестала выходить на связь с представителями прокуратуры. Источники в правоохранительных органах предполагают, что она могла скрыться из-за опасений за свою безопасность.