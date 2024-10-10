3.65 BYN
3.13 BYN
3.38 BYN
В стабфонды Беларуси в 2024 году планируется заложить более 120 тыс. тонн овощей и фруктов
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2_12024-10-10T09:25:07.000000Z00
В стабфонды Беларуси в 2024 году планируется заложить более 120 тысяч тонн овощей и фруктов.
Это даст возможность в полном объеме обеспечить потребности нашего рынка, рассказали в МАРТ.
Регулирующее ведомство ставит задачу обеспечить максимальное насыщение белорусов собственной плодоовощной продукцией. Для этого решается вопрос по введению механизма лицензирования на вывоз капусты, лука и яблок на экспорт.