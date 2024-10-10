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В стабфонды Беларуси в 2024 году планируется заложить более 120 тыс. тонн овощей и фруктов

В стабфонды Беларуси в 2024 году планируется заложить более 120 тысяч тонн овощей и фруктов.

Это даст возможность в полном объеме обеспечить потребности нашего рынка, рассказали в МАРТ.

Регулирующее ведомство ставит задачу обеспечить максимальное насыщение белорусов собственной плодоовощной продукцией. Для этого решается вопрос по введению механизма лицензирования на вывоз капусты, лука и яблок на экспорт.

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