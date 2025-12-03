В стабфонды Беларуси заложено более 61 тыс. тонн картофеля

Купить отечественный продукт в межсезонье и обеспечить торговлю свежей продукцией - эти задачи в Беларуси решают стабилизационные фонды.

Формируют их по осени, и в 2025 году, несмотря на капризы погоды, белорусским аграриям удалось собрать богатый урожай и обеспечить продовольственную подушку безопасности. Этой зимой объемы овощей выросли на 30 % по сравнению с прошлым годом.

Прилавки магазинов будут радовать витаминным изобилем. Так, на межсезонный период в стабфонды заложено более 61 тыс. т картофеля, порядка 26 тыс. т капусты и 15 тыс. т моркови, а также значительные объемы свеклы столовой (свыше 9 тыс. т) и репчатого лука (более 17 тыс. т).

Продукты из стабфондов уже поступают на прилавки магазинов. Их стоимость регулируется Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Сейчас картофель, морковь и свекла доступны по цене чуть выше 1 руб. за килограмм. Капуста и лук стоят немного больше 1,5 руб., а яблоки - почти 5 руб. за килограмм.