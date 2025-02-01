В теплицах Беларуси собирают урожай овощей и зелени. Расскажем о современных технологиях в АПК

Современные подходы в АПК позволяют обеспечивать нас качественной, вкусной и полезной продукцией круглый год. В теплицах ведут сбор огурцов, зелени и томатов. В хозяйстве Полоцкого района особое внимание модернизации.

Расскажем подробнее о продовольственной безопасности страны.

Огурцы, томаты, зелень в теплицах выращивают под искусственным солнцем. Для растений создан оптимальный микроклимат, влажность, температура. Все, чтобы получить качественный урожай.

Ирина Змичеровская - овощевод с более чем 20-летним стажем, говорит, что благодаря работе в ее душе всегда весна. В теплицах плюсовая температура, независимо от поры года, сейчас задействована на сборе огурцов и на уходе за растениями.

Ирина Змичеровская, овощевод филиала "Весна-энерго" РУП "Витебскэнерго":

"Растения любят своевременный уход. Это оторвать усики, побежки, листики, которые отработали. Все это нужно вовремя убрать. Вкусные огурчики зимой и летом. Круглый год у нас весна".

Модернизация теплиц

От цветка до готового к сбору огурца проходит семь дней, снимают урожай ежедневно. Искусственное солнце в теплицах включают на 20 часов в сутки. Остальное время культура отдыхает. В тепличном хозяйстве ставку делают на годами проверенный гибрид. По соседству участок с томатами. И если раньше сезон их сбора начинался в апреле и заканчивался в ноябре, то сейчас урожай снимают с сентября по июль. На эксперимент решились благодаря модернизации. Покупатели оценили, ведь любят именно свое, выращенное в Беларуси.

Современные технологии

В теплицах с томатами и огурцами система капельного полива. Каждое растение питается индивидуально. И если на одном участке идет сбор, то на другом готовят условия для урожая. И так круглый год.

Юрий Ахраменок, замдиректора филиала "Весна-энерго" РУП "Витебскэнерго":

"Если раньше основная масса продукции была в летние месяцы, когда было много солнышка, когда она шла и в открытом грунте, у дачников, то теперь основная масса продукции у нас поступление идет в межсезонье, это в зимние месяцы. В зимние месяцы производим около 500 тонн огурца и 80-90 тонн томата".

Белорусы выбирают свое

Урожай отправляют в собственные торговые точки и на прилавки крупных супермаркетов. Ассортимент дополняют петрушка, базилик, салат. Этот участок в теплицах самый яркий, пестрит оттенками зеленого.

Лариса Прохорова, овощевод филиала "Весна-энерго" РУП "Витебскэнерго":

"Проращивание идет в барокамере, там, где определенная температура, влажность. А потом уже достаем оттуда и выставляем на линию. За качество, конечно, ручаемся".