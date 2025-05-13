В "Великом камне" появится производство умных автомобильных систем.

Новичком Китайско-белорусского индустриального парка стала отечественная компания, которая займется разработкой инновационной программно-аппаратной платформы для головного устройства автомобилей.

Ожидается, что новинка позволит обеспечить расширенные возможности по управлению транспортным средством, мониторингу его технического состояния, а также мультимедийному взаимодействию.