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В "Великом камне" появится производство умных автомобильных систем
В "Великом камне" появится производство умных автомобильных систем.
Новичком Китайско-белорусского индустриального парка стала отечественная компания, которая займется разработкой инновационной программно-аппаратной платформы для головного устройства автомобилей.
Ожидается, что новинка позволит обеспечить расширенные возможности по управлению транспортным средством, мониторингу его технического состояния, а также мультимедийному взаимодействию.