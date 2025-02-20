В "Великом камне" в 2024 году зарегистрировали 30 новых резидентов

В прошлом году Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" прирос 30 новыми резидентами, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики.

Статус резидентов получили предприятия с капиталом из Беларуси, Китая, Израиля, России и Германии, которые планируют реализацию проектов в сферах комплексной логистики, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, приборостроения, медицины, биотехнологий, хранения и обработки больших данных.

Всего на данный момент в индустриальном парке "Великий камень" работают 144 резидента с объемом заявленных инвестиций 1,5 млрд долларов и планами по созданию более 15,5 тыс. рабочих мест. К хозяйственной деятельности приступили свыше 50 организаций, которые начинают выходить на полную загрузку мощностей.

Как отметили в экономическом ведомстве, в 2024 году был обеспечен рост всех ключевых показателей работы резидентов "Великого камня". Так, сумма уплаченных налогов, сборов и платежей выросла в 1,7 раза, выручки от реализации продукции - в 1,4 раза, объемы производства - в 1,2 раза, экспорт товаров - на 13,6 %, инвестиции в основной капитал - на 7,1 %. Чистая прибыль предприятий превысила Br100 млн.

Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" - высокотехнологичная международная площадка для ведения бизнеса в 25 км от Минска с современной промышленной архитектурой, доступной инфраструктурой и экологическими решениями.

Индустриальный парк предоставляет компаниям площадку с доступом к готовой производственной, инженерно-транспортной, таможенной и социально-административной инфраструктуре, значительными налоговыми преференциями и особой системой обслуживания бизнеса.