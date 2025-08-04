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В "Великом камне" зарегистрированы три новых резидента
Автор:Редакция news.by
В индустриальном парке зарегистрированы три новых резидента. Компания с белорусским капиталом намерена организовать в "Великом камне" полный цикл производства металлоконструкций и опор для воздушных линий электропередачи, комплектующих для судостроения.
Совместное белорусско-российское предприятие планирует работать с полимерными изделиями. Резидент с китайским капиталом будет проектировать и выпускать компрессоры и генераторы для промышленного применения.