В "Великом камне" зарегистрированы три новых резидента

В индустриальном парке зарегистрированы три новых резидента. Компания с белорусским капиталом намерена организовать в "Великом камне" полный цикл производства металлоконструкций и опор для воздушных линий электропередачи, комплектующих для судостроения.



Совместное белорусско-российское предприятие планирует работать с полимерными изделиями. Резидент с китайским капиталом будет проектировать и выпускать компрессоры и генераторы для промышленного применения.