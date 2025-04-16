В Зимбабве проходят переговоры белорусской делегации с президентом страны. Что обсуждают?

16 апреля в Зимбабве проходят переговоры белорусской делегации с президентом этой африканской страны. Обсуждается весь спектр отношений, в том числе совместные проекты.

Основная цель визита - ревизия всех ранее достигнутых договоренностей и определение новых направлений сотрудничества.

15 апреля белорусы посетили сервисный центр отечественной техники. Это образцовая площадка сотрудничества Минска и Хараре и яркий пример взаимовыгодного партнерства, демонстрирующий, что мы можем активнее продвигать свой продукт на этот рынок, а африканские партнеры - повышать эффективность сельхозотрасли.

За последние четыре года благодаря в том числе белорусским тракторам, комбайнам и оборудованию валовой сбор зерна в Зимбабве вырос более чем в три раза. Механизация сельского хозяйства страны - отдельная тема, которую лично контролируют главы двух стран. В рамках данной программы на этот рынок уже отгружено свыше 2 тыс. единиц техники.

Виктор Каранкевич, заместитель премьер-министра Беларуси:

"В рамках достигнутых договоренностей на уровне президентов Беларуси и Зимбабве реализуется уже и третий проект, предусматривающий поставки тракторной техники, комбайнов. Здесь сформирован и соответствующий склад запасных частей для оперативности реагирования как в рамках технического обслуживания, так и восстановления техники, в первую очередь той, которая работает на полях в горячую пору. И как раз было отмечено, что, имея соответствующий штат специалистов и техники, 95 % восстановительных работ выполняется именно в поле, за пределами этого сервисного центра. Это тоже еще раз доказывает, что подход обеспечен качественный и направлен на дальнейшее поступательное развитие этого центра".

Подписание новых документов ждем и в среду, 16 апреля. В Зимбабве пройдет заседание совместной с Беларусью постоянной комиссии по сотрудничеству. Председателем на нем будет глава МИД нашей страны. Максим Рыженков по прибытии в Зимбабве посетил компанию, которая специализируется на поставках и обслуживании современной белорусской техники, и обсудил с ее руководством дальнейшие перспективы расширения поставок сельскохозяйственной, грузовой и специальной техники.