"Важнейшее направление - это молодежная занятость". В Минске прошла общегородская ярмарка вакансий

Общегородская ярмарка вакансий прошла в Минске. Здесь представили более 10 тыс. вакансий для минчан, в том числе и молодежи.

Проконсультировать по условиям труда и зарплате собрались представители крупнейших предприятий и организаций. Масштабная акция - часть 3-й Республиканской молодежной ярмарки вакансий.

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Сегодня трудоустроиться предлагают ведущие наниматели промышленности, строительства, торговли, гостиничного и ресторанного бизнеса. Всего более 10 тыс. вакансий. Главный плюс таких ярмарок - возможность пообщаться напрямую с представителями организаций, задать вопросы, поинтересоваться заработной платой и условиями труда. Также с потенциальными сотрудниками проводят предварительное собеседование.

"Мы предлагаем множество вакансий для людей и с общим средним образованием, и с высшим экономическим, юридическим. Такие вакансии, как паспортисты, мы предлагаем для людей с общим средним образованием. Вакансии специалиста по коммунальным услугам - с высшим экономическим, юрисконсульта - с высшим юридическим образованием. Предлагаем добровольное медицинское страхование, участие в корпоративных и спортивных мероприятиях, компенсации санаторных путевок", - рассказала Майя Кутырева, ведущий специалист Центра информационных технологий Мингорисполкома.

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Алина Макаренкова, специалист по подбору персонала ресторана:

"Мы рассматриваем и ищем членов бригады ресторана, ребят набираем с 16 лет. У нас есть гибкий график. У нас ресторанов очень много по Минску. Мы предлагаем работу возле дома, это отличная работа для студентов и школьников, которым от 16 лет. По функционалу сотрудники ресторана универсальны и выполняют ряд функций: это работа с заказами, обслуживание и консультирование гостей, работа на кухне, сбор и выдача заказов, поддержание чистоты ресторана".

Важное направление городской ярмарки - работа с молодежью. Здесь представлены востребованные вакансии, в том числе в свободное от учебы время. Организованы секции, где можно пообщаться с психологом и проконсультироваться со специалистами разных профилей.

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Татьяна Кудевич, зампредседателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

"Важнейшее направление - это молодежная занятость. Сегодня 30 нанимателей заявились участвовать в этой секции. Эта секция у нас на втором этаже. Там конкретно можно получить информацию о возможностях трудоустройства в свободное от учебы время. Там же представлена секция БРСМ, которая предлагает трудоустройство в рамках студенческих отрядов. Ну и, конечно, другие варианты занятости молодежи".