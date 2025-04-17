Важный шаг в развитии сотрудничества. Сборочное производство МАЗ могут создать в Алжире

Сборочное производство МАЗ могут создать в Алжире. Об этом заявили по итогам первого заседания совместной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Оно прошло в Минске.

Сегодня товарооборот между Беларусью и Алжиром около 50 млн долларов. При этом он увеличился по сравнению с 2023 годом в 16 раз. Потенциал для роста высокий, есть интерес и к восстановлению производства белорусских тракторов МТЗ на территории Алжира, а также сборке фронтальных погрузчиков БЕЛАЗ.

17 апреля партнеры подписали протокол заседания, где обозначены приоритетные сферы для новых проектов. И это первый и важный шаг в развитии сотрудничества.

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Артур Карпович, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси: "Мы отмечаем, что, к сожалению, сегодня пока дорога выстроена в одну сторону, в сторону Алжира и поставки нашей техники, продуктов питания, сухого молока на территорию этого государства. При этом мы высказали свою позицию, что наши ворота и двери открыты, готовы реализовывать и продукты питания, и электронную технику, которая на территории Алжира производится. Готовы принимать деток на оздоровление. Уже первая группа прилетит летом этого года. Прорабатывается вопрос по открытию прямого авиасообщения. Предоставлены возможности по сотрудничеству с нашей БНБК-корпорацией. Мы сегодня нашим гостям передадим еще пакет документов и презентацию. Этот проект очень заинтересовал их".

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Юсуф Шерфа, министр сельского хозяйства и развития сельских территорий Алжира:

"Уверен, что наше сотрудничество будет проходить успешно в разных областях экономической, торговой, научной деятельности. Мы всегда были заинтересованы в сельскохозяйственной технике, созданной в Беларуси, в частности, тракторах. Знаем, что Беларусь известна своими компетенциями в этой области. И сейчас мы ведем речь о совместном предприятии по сборке сельскохозяйственной техники. Уверен, у нас есть будущее в этой области".