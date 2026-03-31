Важные стратегические документы подписаны: Беларусь и Чукотка переходят к конкретным действиям

Беларусь и Чукотка, наметив перспективы, переходят к конкретным действиям. В развитии встречи у Президента 31 марта на первом заседании рабочей группы подписана дорожная карта сотрудничества. Как стало известно, регион планирует закупить нашей техники на 3 млрд российских рублей до 2030 года.

Череда подписания важных стратегических документов между Беларусью и Чукоткой началась уже 30 марта. В правительстве одобрили соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социально-культурном сотрудничестве. Этот регион для Беларуси новый и неизведанный, об этом Президент говорил на встрече с губернатором Владиславом Кузнецовым.





Заседании первой рабочей группы

Вот в 2025 году Чукотский автономный округ в Беларуси экспортировал в основном электрические изоляторы, распиленные лесоматериалы, а мы поставляли туда лекарства и вакцины. Это однозначно мало, поэтому одна из первостепенных задач, поставленных на высшем уровне, увеличивать товарооборот. А еще развивать совместную работу ВПК, здравоохранения и промышленности. 31 марта на этом сделали акцент на заседании первой рабочей группы. Значит, фундамент долгосрочных отношений уже начинает закладываться.