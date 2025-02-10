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"Великий камень" показал депутатам инвестиционный и экспортный потенциал белорусской экономики
Индустриальный парк "Великий камень" стал площадкой для проведения семинара-совещания об инвестиционном и экспортном потенциале белорусской экономики, где депутаты ознакомились с деятельностью резидентов.
Индустриальный парк в среднем каждый год пополняется 20 резидентами. В 2025 году туда пришли уже два новичка - один из области станкостроения с российским капиталом, вторая компания из сферы научных исследований и разработок, систем энергосбережения со швейцарским капиталом. Выручка резидентов растет. За 2024 год она увеличилась на 40 %. В целом в парке уже 144 резидента.
Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
"Сегодня все наши депутаты получили представление о том, как реализуется инвестиционный и экспортный потенциал на примере нашего совместного с Китаем детища - Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень". Также семинар-совещание носил обучающий характер".
На площадке говорили и о развитии других свободных экономических зон, а также о положительном эффекте закона "Об инвестициях", который был принят в 2024 году.