"Весна-энерго" удивляет посетителей "Белагро" овощными букетами

Уже скоро на прилавки магазинов поступит картофель и лук нового урожая. Об этом на выставке "Белагро" рассказали аграрии. Молодые овощи - настоящее украшение продовольственного сектора.

В филиале "Весна-энерго" (республиканского унитарного предприятия "Витебскэнерго") собрали целые букеты из капусты, яблок, моркови. Это все то, чем обеспечивают внутренний рынок и чем готовы делиться с иностранными партнерами.

Найти новых партнеров, узнать современные тенденции в развитии аграрной отрасли, обменяться опытом. А еще достойно представить свою продукцию и показать личные успехи в развитии овощеводства.

В павильоне "Весна-энерго" предприятия "Витебскэнерго" среди зеленой палитры внимание на себя перетягивает молодой картофель и корзина с золотистым луком.

"Молодой картофель мы вырастили в теплицах, уже получили первый урожай. В розничной сети его можно ожидать в конце июля-августе", - рассказала товаровед филиала "Весна-энерго" РУП "Витебскэнерго" Елена Скрипко.

На предприятии впервые получили свой урожай томатов благодаря реконструкции тепличного комбината, которую провели в 2024 году, и современному искусственному освещению. На 4 гектарах 50 на 50 планируют выращивать огурцы и помидоры, чтобы свежие овощи на полках магазинов были круглый год.

Сегодня "Весна-энерго" предприятия "Витебскэнерго" - это крупнейший поставщик в Беларуси. А выставка такого масштаба, как" Белагро" добавляет к возможностям и контрактам.